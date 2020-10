Videogiochi: Rambo irrompe in Mortal Kombat 11

Novità dal mondo dei cazzotti videoludici. Warner Bros. Games ha annunciato che nella versione Ultimate di Mortal Kombat 11 sta per arrivare un altro personaggio mito della cultura pop anni '80 e '90: Rambo . Il possente soldato americano, interpretato sul grande schermo dall'attore Sylvester Stallone, sta per unirsi agli altri combattenti, insieme a due personaggi già noti nell'universo del picchiaduro Mileena e Rain . Ma le sorprese non finiscono qui.

Mortal Kombat 11 Ultimate raccoglie insieme in un’unica edizione il Kombat Pack 2, in cui sono presenti Mileena, Rain e Rambo, Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e Mortal Kombat 11: Aftermath e sarà disponibile a partire dal 17 novembre su tutte le piattaforme, comprese PS5 e Xbox Series S e X.

Ecco le prime immagini ufficiali:

I giocatori potranno finalmente vedere Rambo darsi battaglia contro altrettanti iconici personaggi cinematografici quali Terminator T-800 e Robocop, contenuti nei roster delle varie espansioni della versione Ultimate.

Inoltre, l’upgrade del gioco per le console di nuova generazione sarà gratuito per chi possiede o acquisterà Mortal Kombat 11 per PS4 e Xbox One.

