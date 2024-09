Torino: al via la terza edizione di Quickload, il programma per finanziare gli autori di videogiochi

Per questa terza edizione, Quickload entra a far parte del progetto europeo GAME-ER (Gaming Clusters Across Multiple European Regions) con l'obiettivo di aumentare le possibilità di successo delle startup che saranno selezionate da oggi fino all'8 novembre, data di chiusura delle candidature. "Il fatto che Quickload sia stato selezionato nel progetto europeo GAME-ER è una concreta dimostrazione dell’importanza di realizzare iniziative in grado di mettere a sistema rilevanti partner internazionali quali ID@Xbox con ecosistemi territoriali pronti a cogliere nuove opportunità e a fornire gli ingredienti necessari per la crescita di startup di questo settore", dichiara Matteo Pessione, coordinatore delle OGR Tech.