Never Game Over, il videogame a tema cybersecurity creato da una startup italiana

Sono sempre più numerose le aziende che sfruttano il potere dei videogiochi per dar vita a esperienze formative più efficaci , progetti capaci di trasformare processi di apprendimento tediosi in attività in grado di offrire le abilità necessarie ad affrontare un mondo più che mai in continua evoluzione: è il caso di Gamedoo, startup italiana che ha creato un videogame a tema cybersecurity .

Il progetto, intitolato Never Game Over, sarà presentato a Milano il prossimo 8 febbraio e punta a sensibilizzare l'utenza all'importanza della sicurezza informatica sfruttando i punti di forza dei videogiochi: interattività e coinvolgimento.

Gamedoo svelerà in anteprima il suo progetto (il primo dedicato al tema della cybersecurity a essere realizzato nel Bel paese) nella cornice del Talent Garden Calabiana di Milano e punta a rivoluzionare la formazione attraverso l'uso di un videogame: un'avventura, come viene definita dallo stesso team italiano, che intende emozionare e gratificare l'utente accompagnandolo in un viaggio che approfondisce i temi della sicurezza informatica, consentendo di imparare come proteggersi dalle minacce e riuscendo al tempo stesso a divertirsi.

L'evento vedrà inoltre la partecipazione di Rudy Bandiera, esperto di formazione e videogiochi nonché uno dei volti più popolari della piattaforma social LinkedIn: Bandiera guiderà coloro che parteciperanno alla manifestazione attraverso una realtà educativa studiata per semplificare la comprensione di concetti potenzialmente molto complessi come quelli dedicati alla cybersecurity, che Never Game Over intende rendere più accessibili e coinvolgenti sfruttando le meccaniche tipiche dei videogiochi.