Videogiochi: PlayStation 5 diventa una teglia per cheescake in uno spot

Siamo giunti al debutto di PlayStation5. Fino dall'istante in cui la console ammiraglia di Sony si è affacciata agli occhi dei giocatori, i contributi e i commenti riguardanti la sua forma particolare sono stati numerosi, alcuni anche molto divertenti. Pensavate di averle viste davvero tutte? All'appello manca il recentissimo spot straniero di Philadelphia che ha lanciato sul mercato la sua teglia per cheescake , il cui design e packaging ricordano proprio quello di PS5.

Nelle immagini, salta subito all'occhio come la nota marca di formaggio fresco abbia voluto omaggiare a modo suo la console di Sony. La teglia blu rettangolare, a cui è stato dato il nome di Philly Series 5, appare infatti racchiusa tra due vassoi che servono a dare la classica forma alla cheescake

La teglia è contenuta in un bundle insieme agli ingredienti necessari in una scatola bianca che riporta sul fronte la dicitura: "Non è una console e non è associata in alcun modo ad una esse o ai suoi creatori. Ma potrebbe risultare più gustosa di quanto una console possa essere".

IGN

Ovviamente, il rimando a PS5 risulta abbastanza esplicito, specie nell'immagine in cui vengono presentate le specifiche tecniche della teglia next-gen. Se siete curiosi dunque di scoprire meglio di cosa si tratta e se vi è venuto nel frattempo un certo appetito, Philadelphia vi invita a guardare lo spot nella sezione dedicata a Philly Series 5 sul suo sito web dedicato.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!