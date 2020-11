Giappone: in arrivo il Pokémon che fa la raccolta differenziata

C'è poco da fare: i l Giappone si rivela sempre una nazione dalle mille risorse, che spesso si ricollegano al mondo dei videogiochi, sono sapientemente utilizzati anche per sensibilizzare i cittadini alle giuste pratiche civiche anche nei confronti dell'ambiente. Il connubio tra ecosostenibilità e videogame è stato trovato in Pokémon , la saga di Game Freak famosa a livello mondiale: una delle sue creature più iconiche è stata tramutata in un cassonetto per la raccolta differenziata , che fagocita ogni tipo di rifiuto riciclabile ed è capace anche di riconoscere di cosa di tratta.

The Pokémon Company ha lanciato dunque questa nuova iniziativa dedicata al riciclaggio dei rifiuti in collaborazione con Nintendo e il Pokémon Fan Club giapponese ufficiale. L'iniziativa è stata soprannominata Hungry Grimer o Empty Belly Grimer (Grimer affamato o Grimer dalla pancia vuota), che coinvolge appunto un Grimer particolarmente affamato alla ricerca di cibo con cui saziare il suo appetito.

Tramite il sito ufficiale dedicato al progetto, i cui dettagli sono disponibili però solo in giapponese, gli utenti possono informarsi sulla "strategia" proposta dalla creatura per aiutarla a riempire il suo stomaco e in cui viene mostrato il design del cassonetto: un bidone della spazzatura sormontato da un Grimer a grandezza naturale, che apparentemente risponderà quando viene nutrito.

Come si evince dal video pubbicato su Twitter, questi bidoni non sono particolarmente spaziosi, quindi è probabile che il cassonetto videoludico farà il giro del Giappone in una sorta di progetto itinerante che riguarderà esclusivamente il territorio nipponico. Hungry Grimer permetterà a qualsiasi passante di dargli in pasto qualsiasi tipo di rifiuto classificato come riciclabile. A seconda del tipo di oggetto di cui si nutrirà, il simpatico personaggio risponderà con una risposta vocale unica, ringraziando chi l'ha nutrito.

I numerosi contenuti pubblicati in rete sembrano indicare che Hungry Grimer emetterà vari tipi di rumori nel masticare, prima di cercare di identificare l'oggetto ingurgitato. Il video infatti mostra qualcuno che le dà da mangiare una lattina, che viene velocemente divorata dal vorace mostriciattolo al grido di "Bin!" (il termine giapponese usato per indicare la bottiglia). Evidentemente, i punti di forza di Grimer non includono un palato sopraffino come nel videogame, ma fintanto che si impegna a salvaguardare l'ambiente, resta in ogni caso una creatura leggendaria.

