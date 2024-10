Prince of Persia festeggia 35 anni e "perde i pezzi": chiude il team di The Lost Crown

Secondo le indiscrezioni, il team di Ubisoft Montpellier aveva trovato in Prince of Persia: The Lost Crown un modo per uscire dal limbo eterno di Beyond Good & Evil 2, un progetto in lavorazione da una vita e caratterizzato da una gestazione tormentata. Nonostante l'ottimo riscontro della critica mondiale nei confronti del progetto The Lost Crown, che ha avuto il merito di reimmaginare il franchise di Prince of Persia seguendo il filone dei cosiddetti videogiochi "metroidvania", Ubisoft non sarebbe rimasta soddisfatta dalle vendite, rifiutando le proposte del team di lavorare a un seguito o ad altre espansioni oltre a Mask of Darkness, già annunciata dallo studio poco dopo l'uscita sul mercato e lanciato lo scorso settembre.