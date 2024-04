Da FC 24 a Hogwarts Legacy: ecco i videogiochi più venduti in Italia

L'abbandono del marchio FIFA non ha sconvolto gli equilibri del mercato: gli appassionati di videogiochi nel Bel paese amano il calcio virtuale e i risultati raggiunti da EA Sports FC 24 , il nuovo titolo di Electronic Arts che ha cambiato nome dopo trent'anni, confermano questo trend e premiano il coraggio del colosso americano con il primo posto nella classifica dei videogiochi più venduti in Italia nel 2023 .

Così, mentre si attende di scoprire quale azienda raccoglierà il testimone e proporrà un nuovo videogioco ufficiale della federazione interazionale che governa lo sport del calcio, EA si gode il successo in Italia superando videogiochi di tutto rispetto appartenenti ad alcuni dei brand più famosi.

DOMINA IL CALCIO A margine della presentazione del suo report dedicato all'industria dei videogiochi in Italia, l'associazione di categoria IIDEA ha condiviso la classifica integrale dei titoli più venduti nel 2023 nella nostra penisola, indicando non soltanto la "Top 10" dei videogame più diffusi complessivamente, ma anche un'analisi più mirata che si focalizza sui dieci best seller generali e le dieci "novità" più apprezzate. Con poca sorpresa, EA Sports FC 24 si piazza in testa a entrambe le classifiche.

Nel caso dei giochi più venduti indipendentemente dall'anno di pubblicazione sul mercato, il titolo calcistico precede Hogwarts Legacy e il suo "genitore" FIFA 23, mentre prendendo in esame le nuove produzioni del 2023, il terzo posto finisce nelle mani di Call of Duty: Modern Warfare III (quinto nella classifica globale, alle spalle dell'inossidabile GTA V). È chiaro quanto il franchise sportivo di Electronic Arts sia apprezzato in Italia, con ben due giochi (sia il titolo calcistico di scorsa generazione, sia il nuovo brand) che conquistano il podio dei titoli più venduti nei negozi del nostro Paese.

LE CLASSIFICHE IIDEA ha fornito le due classifiche integrali, confermando come sette delle dieci posizioni nella Top 10 complessiva siano composte da nuove produzioni lanciate nell'anno 2023, con soli tre titoli del passato a continuare a macinare vendite nonostante sia trascorso ormai molto tempo dalla loro pubblicazione. Anche in questo caso, sorprende relativamente poco che due di questi titoli siano classici intramontabili come Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, entrambi realizzati da Rockstar Games, a dimostrazione di come ogni avventura realizzata dalla software house di proprietà di Take-Two Interactive sia capace di catturare l'attenzione per molto, molto tempo.

Top 10 dei videogiochi più venduti nel 2023 (tutte le uscite)

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. FIFA 23

4. Grand Theft Auto V

5. Call of Duty: Modern Warfare III

6. Super Mario Bros. Wonder

7. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

8. Marvel's Spider-Man 2

9. Diablo IV

10. Red Dead Redemption 2

Top 10 dei videogiochi più venduti nel 2023 (nuove uscite)

1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Call of Duty: Modern Warfare III

4. Super Mario Bros. Wonder

5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

6. Marvel's Spider-Man 2

7. Diablo IV

8. F1 23

9. Assassin's Creed Mirage

10. Resident Evil 4 Remake

Sorprende, in tal senso, la totale assenza di Baldur's Gate 3 nelle classifiche italiane: il gioco di ruolo, premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2023 e ai più recenti BAFTA Games Awards, non riesce a ritagliarsi un posto tra i dieci giochi più venduti nella nostra nazione, che preferisce evidentemente franchise più conosciuti e titoli sportivi a esperienze ruolistiche di "nicchia" come quella plasmata da Larian Studios.