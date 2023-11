Usa: videogiochi al primo posto tra i regali di Natale dei giovanissimi, secondo uno studio

I videogiochi si confermano sempre più il "dono più atteso" da parte di grandi e piccini: è quanto emerso da un sondaggio condotto da ESA e Ipsos tra il 20 settembre e il 6 ottobre, sulla base di un campione rappresentativo di 500 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 501 bambini di età compresa tra i 10 e i 17 anni, provenienti da varie regioni degli Stati Uniti.

Dal sondaggio emerge che il 72% dei bambini americani desidera regali legati ai videogiochi, seguiti da richieste di denaro oppure carte regalo (70%), abbigliamento e accessori (66%) e articoli elettronici o tecnologici come telefoni e smartwatch (62%). Lo stesso studio ha però svelato, non senza una certa nota di amarezza, come un numero sempre inferiore di persone sia in cerca di giocattoli e giochi tradizionali, biglietti, oggetti artistici e artigianali oppure libri.

I dati hanno rivelato che ragazze (59%) e ragazzi (86%) intendono richiedere regali legati ai videogiochi durante il periodo festivo. I primi cinque articoli specifici della lista dei desideri includono abbonamenti ai giochi e servizi (39%), console (38%), attrezzature e accessori di gioco (32%), valuta di gioco (29%) e giochi fisici (22%). Nel frattempo, circa un adulto su tre (32%) ha espresso l'intenzione di acquistare videogiochi per sé o per altre persone durante le vacanze, con un aumento al 57% tra i genitori: la spesa media stimata si attesta intorno ai 485 dollari.

"Più di 212 milioni di americani giocano regolarmente ai videogiochi e non sorprende che quest'anno i videogiochi siano in cima alle liste dei desideri di quest'anno", ha dichiarato Stan Pierre-Louis, amministratore delegato di ESA. "Che una famiglia acquisti una nuova console, rimpiazzi controller e cuffie o arricchisca la propria libreria con nuovi giochi e pacchetti di espansione, sappiamo che i videogiochi sono un ottimo strumento per le famiglie per giocare insieme e creare un legame durante le festività natalizie e oltre".

L’associazione, contestualmente allo studio, ha pubblicato un vademecum che intende guidare i genitori a un acquisto videoludico responsabile, partendo dal saper riconoscere se i giochi in questione siano adatti all’età dei propri figli fino alla scelta della quantità di tempo concesso davanti allo schermo durante le festività.