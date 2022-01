Videogiochi: nasce la prima collezione di smalti in tinta con i controller Xbox

Si sa che, quando si tratta di videogames, molti giocatori amano circondarsi di tutta una serie di oggetti e dispositivi che non solo devono garantire loro la massima performance, ma anche lasciare un proprio segno distintivo anche nello stile. È così che Xbox e il noto marchio di smalti OPI stanno collaborando per lanciare una nuova palette ispirata al gaming per la primavera 2022 , invitando tutti a giocare ed esprimere la propria creatività attraverso la nail art.

La collezione OPI x Xbox comprende 12 tonalità che si ispirano alle ambientazioni di alcuni titoli Xbox Game Pass nonché ad alcune delle frasi più iconiche tratte proprio dai giochi nelle formule GelColor, Infinite Shine, Nail Lacquer e Powder Perfection.

IGN

La collezione completa sarà disponibile negli Stati Uniti in prima battuta e poi a livello globale a partire dal mese di febbraio presso i rivenditori OPI. Con ogni acquisto, inoltre, i fortunati acquirenti statunitensi potranno sbloccare contenuti di gioco abbinati alla tonalità per Forza Horizon 5 e Halo Infinite a partire dal 1° febbraio.

Non solo. Coloro che sognano di avere il proprio equipaggiamento perfettamente abbinato alle unghie, avranno la possibilità di vincere un controller wireless Xbox personalizzato nelle tonalità "Achievement Unlocked", "Racing for Pinks" e "Can't CTRL Me", una gamma di colori perfetta per tutti. Basterà seguire OPI su Instagram e TikTok per ulteriori dettagli su come partecipare al concorso.

