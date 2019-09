Videogiochi, nasce il primo team professionista italiano tutto al femminile

I videogiochi non sono più roba da uomini. Dimenticati i periodi in cui a essere "nerd" era solo una larga parte dell’universo maschile, ormai i videogiochi hanno dedicato larga parte del loro mercato anche ad abili gamer in gonnella, che si sono rivelate molto più agguerrite di tanti colleghi di controller.



A testimoniarlo è la nascita del Team Athena nel contesto dei Samsung Morning Stars, squadra eSports con sede a Bergamo che allarga la sua rosa ad abili giocatrici che si sfideranno nei tornei di Rainbow Six Siege, sparatutto della casa franco-canadese Ubisoft, per conquistare il podio della tanto agognata CSS Women’s League 2019 - Europe (Campionato Europeo Femminile), che vedrà i 10 team più abili scontrarsi tra loro.