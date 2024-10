Videogiochi e autismo: come Minecraft ha permesso a oltre 17mila giocatori di ritrovarsi

Quando ha lanciato il server, Duncan si aspettava l'adesione di una decina di ragazzi. Più di dieci anni dopo, ha dichiarato che sono oltre 17mila gli utenti che hanno giocato a Minecraft sul server AutCraft, anche se a detta del genitore il merito più importante dell’idea è stato certamente quello di averlo aiutato a entrare in contatto con suo figlio. "Non so se avete mai sentito l'espressione, molto diffusa nella comunità dell'autismo, 'Vostro figlio non vi sta ignorando. Sta aspettando che lo raggiungiate nel suo mondo'", ha detto. "Non potrei pensare a un'interpretazione più calzante di Minecraft. È come se stessi letteralmente costruendo il suo mondo".