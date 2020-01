Videogiochi, l'ultima trovata della rete è il collare che emana scosse elettriche quando si subisce danno

Ciò che i giocatori e gli streamer di mezzo mondo riescono a inventarsi pur di ricevere consensi dalla rete non ha più confini. Deve averci pensato diverse volte su lo youtuber GeorgeNotFound quando un suo amico, in arte Dreamer, lo ha coinvolto in un bizzarro esperimento: indossare un collare elettronico per cani al proprio braccio, appositamente programmato per lanciare fastidiose scosse elettriche ogni qualvolta che si subisce danno giocando a Minecraft .

I due ragazzi vanno avanti in questa loro impresa da diversi mesi e documentato tutto in una serie di video che hanno fatto il giro della rete. Come hanno dato vita a tutto questo? Semplicemente acquistando online un collare antifurto per cani e programmandolo accuratamente perché ricevesse impulsi dal sandbox di Mojang. Esperimento certo da non provare a casa, dato che il povero George sembra abbia subìto una serie di "punizioni" elettriche senza aver ricevuto alcun danno, forse a causa di qualche malfunzionamento nel programmare il dispositivo.

Il suo compagno di gioco, in ogni caso, ha assistito il povero youtube-cavia per difenderlo il più possibile da attacchi nemici da parte di zombi, scheletri e Creaper, anche se sembra si sia divertito in alcuni frangenti a ferirlo lui stesso per causare all'amico fastidiose scosse, sebbene il livello di shock fosse impostato sul valore più tollerabile e meno doloroso. Morale della favola: non usatelo sui vostri cani!

