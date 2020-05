Videogiochi: la trilogia di Mafia sta per tornare con una riedizione

Nel lontano 2002, Illusion Softworks lanciava sotto l'egida di 2K Games il videogioco Mafia: The City of Lost Heaven , primo capitolo di quella che negli anni sarebbe diventata una trilogia basata sulle storie dei gangster mafiosi. Dei giochi che, sfruttando l'impostazione tipica della serie GTA (con grosse città esplorabili liberamente, tanta azione e numerose attività secondarie), permettevano di vivere in modo interattivo quelle stesse storie che, al cinema, sono state rese popolari da menti come Francis Ford Coppola e Brian De Palma .

Nelle scorse ore, 2K Games ha mostrato il primo teaser trailer di Mafia: Trilogy, raccolta che include l'intera trilogia della saga ora passata nelle mani di Hangar 13: la collezione includerà le riedizioni di Mafia (ambientato negli anni '30 nella città fittizia di Lost Heaven), Mafia 2 (ambientato tra gli anni '40 e '50 in quel di Empire Bay), e Mafia 3 (che ci porta negli anni '60 in una riproduzione virtuale di New Orleans).

I tre giochi saranno tirati a lucido e arriveranno su PC, PlayStation 4 e Xbox One: il reveal ufficiale è previsto per la prossima settimana, esattamente il 19 maggio, mentre l'uscita dei giochi non sembra essere proprio imminente.

Sulle pagine di Microsoft Store, infatti, è apparsa la pagina prodotto di Mafia: Definitive Edition, che confermerebbe l'uscita sul mercato per il prossimo 28 agosto.

A quanto pare, la Definitive Edition di Mafia sarà un vero e proprio remake del primo episodio. Ipotesi comprensibile, dal momento che l'originale fu lancio nel 2002 e che un'edizione rimasterizzata non avrebbe probabilmente reso giustizia a un prodotto che, all'epoca, aveva lasciato a bocca aperta per il suo comparto grafico.

