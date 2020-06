Videogiochi: la pietra a forma di controller fa furore sul web

Da diverse settimane ormai, le immagini della nuova PlayStation 5 e del suo controller DualSense riempiono le bacheche di milioni di giocatori, specie a proposito dei numerosi meme esilaranti ispirati al design futuristico nella console next-gen di Sony . Le curve arrotondate del nuovo controller, invece, sono state oggetto dell'immagine pubblicata su Twitter, in cui una pietra marina ne richiama in maniera schiacciante la forma .

La pietra sembra essere stata smussata e levigata di proposito per assumere una forma simile a quella del DualSense e sembra pronta per essere collegata alla console, come hanno suggerito molti giocatori nei commenti.

Il tweet ha scatenato una serie di botta e risposta in cui diversi utenti hanno condiviso immagini di pietre con forme simili. Un ottimo oggetto da collezione, per ricordare al meglio l'estate che avanza.

