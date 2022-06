Videogiochi: la Francia bandisce l'uso di termini inglesi come "streaming" ed "eSports"

Che si tratti di termini a uso commerciale o del linguaggio in voga tra i giovani, l'inglese resta la lingua di riferimento a livello internazionale: in ogni settore, specialmente in quello dell'intrattenimento e dei videogiochi, è proprio la lingua anglosassone a farla da padrona, anche nel caso di prodotti realizzati in altri paesi del mondo.

Non tutte le nazioni, tuttavia, sono inclini a prendere in prestito termini di altre lingue per identificare delle particolari azioni, specialmente quelle più "patriottiche" come la Francia , che nelle scorse ore ha bandito i termini videoludici inglesi per rimpiazzarli con quelli di casa propria .