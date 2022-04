Minecraft: Jason Momoa potrebbe essere il protagonista del film

Qualcosa si muove per il film di Minecraft , il videogame dei record che dal 2011 ha conquistato il cuore di milioni di videogiocatori in tutto il mondo: dopo l'annuncio di un adattamento cinematografico arrivato nel 2014 e numerosi avvicendamenti alla regia e nel ruolo di protagonista, potrebbe essere Jason Momoa la star di Hollywood a interpretare il personaggio principale del film, con Jared Hess (Napoleon Dynamite) a dirigere la pellicola.

L'indiscrezione, lanciata da The Hollywood Reporter, sostiene che il protagonista di

Dune

Aquaman e il Regno Perduto

Markus Persson

Mojang

Xbox

e dell'imminenteabbia accettato di prendere parte alla produzione di Warner Bros. che tenterà di adattare sul grande schermo il mondo "a blocchi" concepito dallo sviluppatoree dal team, che dal 2014 è diventato parte della famiglia first-party di

Il film di Minecraft, annunciato proprio nel 2014, ha subito numerosi stravolgimenti nell'arco di otto anni: Hess sarebbe infatti il quarto regista ad accettare la direzione di questo adattamento dopo

Peter Sollett

Rob McElhenney

Shawn Levy

Steve Carell

(The Path),(C'è sempre il sole a Philadelphia, Mythic Quest) e(Free Guy: Eroe per Gioco), mentre il ruolo di protagonista era stato apparentemente affidato nel 2016 a(The Office, The Morning Show, Space Force).

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,

Mary Parent

Roy Lee

Jill Messick

avventura di una giovane adolescente

Overworld

Ender Dragon

(Dune) e(Death Note) saranno i produttori esecutivi e raccoglieranno il testimone da, che riceverà un credito postumo come producer per il contributo al film prima della prematura scomparsa avvenuta nel 2018. Al momento non è chiaro se la pellicola diretta da Hess cambierà totalmente sceneggiatura rispetto a quella svelata ufficialmente nel 2019, che avrebbe narrato l'in viaggio verso l'per sconfiggere il pericoloso