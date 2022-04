Gb: Minecraft aiuta gli studenti di una scuola a prevenire le inondazioni

Il sandbox di Mojang ha dato ancora una volta prova della sua valenza didattica nella cittadina di Preston , in Inghilterra, aiutando gli studenti a comprendere come prevenire inondazioni e cambiamenti climatici .

Il progetto intitolato

Rivercraft

Microsoft, l'Agenzia per l'ambiente del Regno Unito

Archbishop Temple School di Preston

, disponibile in tutto il mondo all'interno di Minecraft: Education Edition, è stato creato grazie alla collaborazione trae la

L'esperienza è

basata sullo schema di gestione del rischio di inondazione a Preston e South Ribble

Managing Flooding

Flood Prevention

Our Local Environment

. Tre diversi livelli sono stati incorporati nel sandbox, tra cui "", in cui i giocatori dovranno impegnarsi nel costruire difese dalle inondazioni e adottare adeguate misure di prevenzione. In "" invece, i bambini apprendono come le azioni di un individuo possano combattere il cambiamento climatico, mentre "" offrirà ai giocatori un album digitale e una macchina fotografica in Minecraft, incaricandoli di trovare e studiare la fauna locale.

"

Vogliamo aiutare tutti a scoprire la passione ed entusiasmo per l'ambiente

Andy Brown

e le opportunità professionali disponibili all'interno di questo settore", ha affermato, responsabile del rischio di inondazione per l'Agenzia per l'ambiente. "Non vediamo l'ora di vedere Rivercraft e il mondo di Preston prendere vita in tutto il mondo".

Il direttore dei programmi di apprendimento di Minecraft,

Justin Edwards

Siamo impegnati a rendere il mondo migliore attraverso il potere dei videogiochi e questo progetto rispecchia in prima linea questa visione

, ha sottolineato come il gioco mostri come anche come le comunità siano coinvolte in tali fenomeni e non solo singoli individui. "".