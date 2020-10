Videogiochi: in arrivo una carta di credito retroilluminata per gamer

La società ha stretto una partnership con Visa per creare ben tre diverse versioni della carta di credito. La Virtual Razer Card consentirà agli utenti di effettuare transazioni utilizzando il proprio smartphone, mentre la Standard Razer Card è una carta di color nero che ricalca in pieno l'estetica generale degli accessori di gioco di Razer. Infine, la Premium Razer Card, dotata dell'iconica retroilluminazione a LED verde, che si accende ogni volta che gli utenti utilizzano la carta.

Al momento l'azienda non ha comunicato una data di rilascio per la nuova linea di carte elettroniche, svelando di essere in procinto di effettuare un beta test attraverso il quale i partecipanti guadagneranno un enorme rimborso del 10% dopo aver proceduto all'acquisto di prodotti Razer. Gli stessi utenti che avranno accesso alla beta di Razer Card saranno anche in lizza per guadagnare fino a 2mila dollari di equipaggiamento dalla società.

Sfortunatamente per tutti coloro che già vedono la carta entrare a far parte del proprio portafoglio, Razer fa sapere che solo 1.337 persone faranno parte della beta, limitata esclusivamente all'area di Singapore.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!