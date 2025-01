Usa: uomo paralizzato riesce a giocare ai videogiochi grazie a un impianto cerebrale

I sistemi di interfaccia cervello-computer possono essere sfruttate per aiutare le persone con paralisi a giocare ai videogiochi e a controllare i sistemi digitali per il social networking e il lavoro a distanza. Un nuovo studio ha visto un gruppo di scienziati realizzare un'interfaccia cervello-computer in grado di decodificare continuamente tre gruppi di dita indipendenti: il pollice è stato decodificato in due dimensioni, fornendo così quattro livelli di "libertà" nei movimenti che il sistema ha registrato continuamente, elaborando i modelli di attività elettrica di molteplici neuroni nel cervello e convertendo questi segnali in movimenti complessi.