Videogiochi: il papà di Super Mario ci porta alla scoperta del parco divertimenti di Nintendo

Almeno una volta nella vita, il desiderio di ogni amante dei giochi Nintendo è stato quello di poter almeno per una volta diventare protagonista dei divertenti mondi di Super Mario . Partendo dal Giappone , questo sogno sta per concretizzarsi a breve, visto che il Super Nintendo World aprirà i battenti nei primi mesi del nuovo anno , con una guida davvero d'eccezione: Shigeru Miyamoto , il papà dell'idraulico più amato al mondo, che conduce i fan alla scoperta delle numerose attrazioni del parco divertimenti di Osaka .

In un video pubblicato da Nintendo, il game designer introduce gli spettatori nel parco attraverso l'iconico tubo verde, di cui si può ammirare l'interno per la prima volta in assoluto.

Le attrazioni ripercorrono tutta la storia di Super Mario e il parco è organizzato come un enorme mondo a più livelli. I visitatori potranno accedere alle diverse attività tramite una smart-band, il cui QR code deve essere messo a contatto con uno dei cubi con punto interrogativo tipici dei giochi Nintendo, che ne registrerà i record e l'avanzamento, nonché aiutare i fan a scovare tesori segreti proprio come in un videogame.

Tra un livello e l'altro, Miyamoto si cimenta quindi a lanciare gusci di Koopa Troopa attraverso dei tubi, si aggira all'interno del Castello della Principessa Peach, presenta il negozio dei souvenir e persino il ristorante con pietanze interamente a tema Super Mario.

Per innalzare maggiormente le aspettative dei fan, il game designer svela che il parco sarà inaugurato il 4 febbraio 2021 e che in futuro altri Super Nintendo World apriranno le loro porte presso gli Universal Studios di Hollywood (California), Orlando (Florida) e Singapore, permettendo a chi non potrà arrivare fino in Giappone di poter vivere questa magica esperienza anche nel proprio continente, sperando che presto Super Mario possa fare capolino anche in Europa.

