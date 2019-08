Usa, Nintendo e Universal insieme per il parco giochi di Super Mario

Si tratta del secondo parco a tema a cui Nintendo sta lavorando sfruttando l'appeal dei suoi franchise: la casa di Kyoto è attivamente impegnata nella costruzione di un parco in Giappone che sarà chiamato Super Nintendo World e sarà lanciato nel 2020, giusto in tempo per i Giochi Olimpici che si terranno a Tokyo il prossimo anno.



L'azienda ha promesso che continuerà a espandersi con altri parchi a tema che arriveranno nei prossimi anni anche in California (nella zona di Hollywood) e a Singapore. Nessuna indicazione sulla possibile apertura di un parco a tema nel continente europeo, ma non è da escludere che in caso di riscontri positivi Nintendo possa continuare ad allargare questo progetto anche in altri paesi del mondo.