Videogiochi: il calciatore Marcus Rashford regala una PS5 a un bambino di 9 anni per beneficenza

Nel mondo di videogiochi è davvero frequente leggere o sentire di storie legate a straordinari eventi di solidarietà, che coinvolgono quotidianamente sia team di sviluppo che le loro stesse community in tutto il mondo. Uno di questi gesti caritatevoli, a opera di Jacob , un ragazzino inglese di 9 anni, ha colpito il cuore Marcus Rashford, star del Manchester United, che ha deciso di ricompensarlo inviandogli una PlayStation 5 per la sua opera di beneficenza .

Il bambino, residente nella cittadina di St Helens nel Merseyside, ha preso parte a un’iniziativa a favore di Fare Share, organizzazione benefica che mira ad alleviare la povertà alimentare e a ridurre lo spreco di cibo nel Regno Unito, per aiutare a raccogliere fondi contro la povertà infantile. Rashford, che a sua volta sta conducendo una campagna simile da qualche tempo, ha sentito parlare di Jacob ed è stato colpito dai suoi sforzi, tanto da decidere in regalare al ragazzino la console next-gen di Sony, accompagnata da un messaggio davvero toccante.

IGN

"Non siamo gentili per essere notati", ha scritto l’attaccante nella lettera. "Siamo gentili perché è la cosa giusta da fare. Ci si sente bene ad aiutare gli altri. Sono stato così orgoglioso di leggere su Twitter tante storie sul lavoro che hai fatto, e di come tutto questo abbia aiutato tante persone nell'ultimo anno. Per mostrarti il mio apprezzamento, ho voluto assicurarmi che questi gesti gentili potessero essere ricambiati con un regalo. Non tutto ciò che facciamo sarà ricompensato, ma sappi che sei apprezzato, e ogni volta che guarderai questo regalo ti ricorderai di quanto sia bello prendersi cura degli altri".

Jacob ha raccontato in un'intervista di aver iniziato a saltare per la stanza. "Rashford è il mio giocatore preferito e spero davvero di vederlo giocare di più per l'Inghilterra", ha detto il piccolo benefattore. Insieme alla PS5, il calciatore del Manchester ha anche incluso una copia di eFootball PES 2021, che presenta Rashford sulla copertina insieme a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Alphonso Davies.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!