Videogiochi: i Pokémon protagonisti della nuova canzone di Katy Perry

Katy Perry torna a far parlare di sé nel mondo dei videogiochi con l'annuncio di una nuova collaborazione con Nintendo e The Pokémon Company : per celebrare i venticinque anni del franchise Pokémon , infatti, la cantante ha annunciato l'arrivo di un nuovo brano intitolato Electric e dedicato ai mostriciattoli che da generazioni, ormai, accompagnano i giocatori di tutto il mondo. Il brano sarà presentato il 14 maggio .

Nell'attesa, la cantante ha condiviso il poster ufficiale di Electric, che vede al suo fianco il personaggio più rappresentativo della serie creata da Game Freak: si tratta ovviamente di Pikachu, che come suggerisce lo stesso titolo del brano farà parte del videoclip diretto da Carlos Lopez Estrada e disponibile tra pochi giorni.

Non si tratta della prima "incursione" di Katy Perry nel mondo dei videogame: nel 2018, l'artista è stata trasformata da Square Enix in un personaggio di Final Fantasy: Brave Exvius, mentre qualche anno prima, la cantante aveva fatto parlare di sé durante la 49esima edizione del Super Bowl, quando nell'intervallo della sfida tra Seahawk e Patriots aveva indossato un laccetto simile a quello del controller WIi Remote di Wii per assicurarsi che il microfono non cadesse durante la sua performance.

