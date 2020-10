Videogiochi: i Mkers protagonisti alla Settimana europea dello sport

Tenutasi dal 23 al 30 settembre, la Settimana europea dello sport è stato organizzato per promuovere il benessere fisico e mentale, nonché uno stile di vita sano e attivo: principi che sono necessari tanto nelle discipline sportive tradizionali quanto nei videogiochi competitivi, che prevedono allenamenti costanti e una perenne ricerca del perfezionamento delle proprie qualità al fine di ottenere prestazioni di elevata qualità a ogni occasione.

Nel tentativo di portare alla luce questa filosofia, Mkers ha coinvolto alcune tra le più importanti personalità del web e della scena competitiva per condividere con il pubblico l'importanza dell’attività fisica e della cultura dello sport.

Mkers ha coinvolto Sodin e Joseph The Gamer, campioni eSport come Daniele “Principe” Paolucci e Manuel “Sloppy” Malfer, ma anche influencer come Cecilia Cantanaro, Valeria Vedovatti e i Q4 nel tentativo di far comprendere come lo sport sia fondamentale per migliorare in modo esponenziale il proprio stile di vita, una filosofia appoggiata anche dal centrocampista del Paris Saint-Germain Alessandro Florenzi, il quale ha contribuito alla causa cercando di promuovere i valori sportivi e dell’attività fisica anche in un contesto come quello degli sport elettronici.

La Settimana europea dello sport è sbarcata così anche su social network non-convenzionali come Twitch e Tik Tok, certamente tra le piattaforme più popolari del momento tra i giovani: grazie all'hashtag #BeActive è stato evidenziato il legame tra gli utenti e l’attività fisica e sportiva: sono state oltre 2 milioni e mezzo le visualizzazioni in appena sette giorni su Tik Tok, mentre i post dell'iniziativa hanno raggiunto più di 400mila utenti su Instagram.

