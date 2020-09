Videogiochi: hacker converte LEGO Super Mario in un controller funzionante

Super Mario è arrivato ormai ai giocatori in tutte le salse. I fan dell'idraulico italiano più amato dell'universo Nintendo inventano giorno per giorno diversi modi con cui giocare le sue famose avventure, che si tratti di strumenti musicali, da cucina o oggetti da arredamento. La stessa idea ha avuto un utente della rete che ha convertito il personaggio del set LEGO Super Mario, lanciato durante questa estate, in un controller funzionante sull'iconico Super Mario Bros..