Videogiochi: Gordon Ramsay non sa cosa sia Twitch, la rete si scatena

Non tutte le persone hanno dimestichezza con la tecnologia moderna e i videogiochi. Molti infatti sono ancora ignari di quale utilizzo possano avere servizi streaming, come quello offerto da Twitch. Certo, desta scalpore se a non conoscere determinati strumenti siano personaggi famosi come il noto chef televisivo Gordon Ramsay, che durante lo show "Next Level Kitchen" ha dichiarato apertamente a una concorrente di non sapere cosa fosse Twitch, scatenando l'ilarità della rete.