Usa: il marito le regala solo videogiochi, donna lancia appello in rete

Durante le festività o durante le ricorrenze più importanti, quali compleanni o anniversari, spesso si ricevono tanti regali graditi dalle persone care. Ma può anche succedere esattamente l'opposto, cioè che i doni ricevuti non siano poi quello che ci si aspettava e che spesso riflettano più i gusti di chi sta dall'altra parte. Recita così l'appello di una donna americana su Reddit , in cerca di consigli per dire al marito di non regalarle più videogiochi .

La donna di 36 anni, che è apparsa sul socila con il nome utente Prior_Lobster_5240, ha scritto un post esordendo come suo marito (40 anni) sia un uomo e un padre fantastico per i loro due figli e come si dedichi ai videogiochi solo una volta esaurite tutte le faccende domestiche e aver messo a letto i bambini.

"Il mio problema è che vuole che giochi anch'io. Quando ero giovane avevo una passione sfrenata per Super Mario e Donkey Kong. Ho anche comprato Nintendo Wii al college, ma è stato proprio allora che i miei interessi sono svaniti", ha raccontato la donna. "Ora mi piace leggere, guardare serie tv o semplicemente godermi qualche momento per me stessa nella vasca da bagno (rara occasione quando sei una mamma di due bambini)".

La donna continua il suo post confessando dunque come i videogiochi non la appassionino più e che, sebbene suo marito tenti in tutti i modi di coinvolgerla, lei vorrebbe trascorrere il suo tempo libero dedicandosi ad attività che le interessano realmente. "Mi piace che lui voglia che facciamo tante cose insieme. Ma gli ultimi videogiochi che mi ha regalato li ha utilizzati giocando da solo per ore e a cui invece ho dedicato un'ora o due qua e là. Comprendo che stia cercando di regalarmi qualcosa di bello e quanto sia importante per lui, ma mi rendo conto di finire solo per innervosirmi perché sta giocando ai miei giochi mentre io sono occupata a pulire casa o in altre faccende".

Così la donna ha chiesto il parere della community di Reddit per capire come dire a suo marito di smettere di regalarle videogiochi senza offenderlo. Contrariamente alle aspettative, gli utenti del social si sono rivelati molto comprensivi e solidali, consigliandole di parlare con sincerità all'uomo e cercando di fargli comprendere come le sue abitudini siano cambiate, sperando così che il loro rapporto non venga intaccato da episodi che possono essere facilmente risolti.

