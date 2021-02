Palermo: giocavano alla PlayStation anziché curare i pazienti, sospesi due OSS

IGN

Al peggio non c’è mai fine. Notizie che a prima vista potrebbero far sorridere, nascondono in realtà delle amare verità e che spesso coinvolgono in negativo il mondo dei videogiochi. É il caso due operatori socio-sanitari della provincia di Palermo che durante un turno di notte, sono stati sorpresi a giocare alla PlayStation mentre i pazienti giacevano in stato di totale incuria.