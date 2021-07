Videogiochi: finisce Dark Souls 3 in un sol boccone... con un controller fatto di pizza

Nell’universo videoludico, esistono diversi titoli entrati nella classifica dei più ardui da superare da parte dei giocatori. Tra i primi in assoluto si pone certamente Dark Souls , che ha messo a dura prova amanti e non del genere soulslike con le sue prove di abilità, forza e pazienza, tanto che i fan le hanno inventate proprio tutte per cercare di spingersi al limite, tentando di terminarlo senza infliggere colpi o addirittura senza mai salvare. Un utente della rete, tuttavia, ha deciso di provare a battere l'estenuante gioco di FromSoftware usando una pizza come controller .

Il ragazzo in questione è Super Louis 64, sviluppatore di giochi e modder di controller, già conosciuto sul web per le sue imprese sul soulslike e altri giochi famosi utilizzando dei dispositivi creati appositamente da lui. Nell’ultimo video in diretta streaming su Twitch, il ragazzo ha scelto di collegare una pizza a una scheda U-HID per creare un controller, abbastanza viscido e unto, con cui giocare a Dark Souls 3.

IGN

"La pizza a triangolo è davvero buona, anche se penso che quella quadrata sia la migliore. Occupa meno spazio... è larga e lunga", ha affermato il modder mentre introduceva il concetto alla base del suo controller al pubblico. Nella clip, lo streamer dispone alcune fette alla sua sinistra in modo da simulare i tasti direzionali in avanti, indietro, sinistra e destra. Alla sua destra, invece, ne sistema delle altre per simulare azioni concatenate o di schivata.

In maniera davvero sorprendente, il setup gastronomico è riuscito a riconoscere persino l’azione per cui, dando un morso alla pizza, il personaggio poteva consumare una fiaschetta di Estus per ripristinare la sua salute. L’unico problema riscontrato nel pizza-controller è che non ha permesso al ragazzo di avere il controllo della telecamera di gioco, rendendo difficile sorvegliare l'ambiente circostante e difendersi dai nemici.

Fortunatamente, il modder conosce così bene il soulslike da aver memorizzato tutti gli schemi di attacco, arrivando trionfante all’ultimo scontro e completando il gioco. "Ho testato questa mia creazione negli ultimi due giorni. Non sono malato di pizza, tuttavia non ne mangerò per un bel po'", ha rivelato infine ironicamente.

