Videogiochi: fan di Wordle crea una calamita a tema per giocare con un amico

Il magnete riprende in tutto e per tutto il webgame, compresi i sei tentativi per indovinare la parola da cinque lettere del giorno. La simpatica calamita da frigo include suggerimenti e istruzioni codificati per colore, così come nella sua versione browser, ma che può essere indovinata in una partita uno-contro-uno.

A un giocatore viene richiesto di impostare la parola di cinque lettere a ogni tentativo e l'altro giocatore dovrà indovinarla. Per ogni prova, il primo giocatore cercherà le lettere corrispondenti in rosso, mentre le lettere nella posizione corretta saranno cerchiate in blu. Per rendere l'esperienza ancora più autentica, il giocatore che indovina cancellerà tutte le lettere che non sono in gioco nella parte inferiore, in modo simile a come accade su browser. Inoltre, la calamita da frigo può essere utilizzata anche come lista della spesa o un mini blocknotes.

Questo non è certo il primo tentativo di trasportare il gioco in altri formati. Recentemente, un altro fan ne ha creato una versione retrocompatibile per Game Boy. Sebbene molti appassionati siano preoccupati della sua crescente difficoltà da quando il gioco è stato acquisito dal New York Times, probabilmente potranno tirare un sospiro di sollievo grazie alle numerose versioni più accessibili e su diversi dispositivi create da altri giocatori.

