Videogiochi: Wordle gira anche su Game Boy, grazie a un hacker

L'esperto di sicurezza informatica e hacker hardware Stacksmashing ha condiviso la sua ultima creazione su Twitter in una serie di video, che sono diventati rapidamente virali. Tuttavia, a causa delle limitazioni dell'hardware notevolmente più datato della console Nintendo, nel porting non è riuscito a ricreare esattamente lo stesso gioco.

Come ha spiegato nei suoi tweet, le dimensioni limitate della memoria della console tascabile lo hanno costretto ad abbandonare l'intera lista di parole Wordle. "In alternativa", ha spiegato l'hacker, "sto usando un filtro per controllare (lo ammetto, con un tasso di errore molto alto) se una parola inserita fosse compresa nelle 8mila parole inglesi più comuni".

Lo specialista informatico ha spiegato di aver creato il Wordle per Game Boy dopo essere rimasto bloccato in casa durante il fine settimana a causa della pioggia. Così, annoiato ma allo stesso tempo ispirato, ha trascorso qualche ora a creare questo clone, il quale ha finito per essere un modo piacevole per distrarsi per tre ore e divertirsi durante un sabato uggioso.

Anche se un po' limitato rispetto al vero Wordle, il porting risulta interamente giocabile sul vero hardware Game Boy e risulta funzionante anche sugli emulatori della console Nintendo. Tutti coloro che vorranno provare a installarlo, potranno scaricare la copia gratuita e seguire i video tutorial messi a disposizione dal suo creatore.

