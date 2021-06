Videogiochi: Electronic Arts torna alla guerra moderna con Battlefield 2042, ecco il primo trailer

Lo abbiamo immaginato, desiderato, ma alla fine dopo incessanti speculazioni il momento del nuovo Battlefield è arrivato: DICE ha presentato ufficialmente il primo trailer dedicato al suo prossimo videogioco, Battlefield 2042 , evoluzione della serie sparatutto che sfrutterà un’ambientazione moderna per focalizzarsi esclusivamente su ciò che sa fare meglio: il multiplayer . Il gioco sarà lanciato su PC e console (di vecchia e nuova generazione) il 22 ottobre e si mostrerà nuovamente a luglio in occasione dell’evento EA Play Live 2021 .

La storia di Battlefield 2042, come suggerisce lo stesso titolo, è ambientata a più di vent'anni dai giorni nostri, in un futuro in cui l'umanità è sull'orlo del collasso e i No-Patriated, un gruppo di rifugiati composto da contadini, ingegneri e soldati, diventa l'unica risorsa nel conflitto tra Stati Uniti e Russia.

Le premesse narrative non ingannino, perché Battlefield 2042 sarà privo di una campagna single-player e caratterizzato da un’esperienza multiplayer suddivisa in tre parti: All-Out Warfare, Hazard Zone e una terza modalità che sarà svelata il 22 luglio.

La novità principale consiste nell'allargamento del bacino d'utenza, che in All-Out Warfare permetterà di sperimentare la prima volta match multiplayer fino a 128 giocatori (soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X/S, le versioni PS4 e Xbox One si fermeranno a 64) in alcune tra le mappe più grandi di sempre nella storia di Battlefield.

Queste saranno modellate da un sistema di clima dinamico e catastrofi naturali, come tornado e tempeste di sabbia.

Il gioco supporterà un nuovo sistema di classi basato sugli Specialisti, che potranno contare su gadget e abilità esclusive, ma non saranno limitati a una selezione di armi prefissata: al lancio ne saranno disponibili dieci, e ognuno offrirà un valore aggiunto alla battaglia vista la grandezza delle mappe, divise in settori da conquistare e cluster caratterizzati da tanti obiettivi differenti.

Il 22 luglio, durante l'evento EA Play, DICE svelerà la terza modalità che, allo stato attuale, viene definita come una "lettera d’amore ai fan di Battlefield". Poco prima del lancio il team si focalizzerà su Hazard Zone, una nuova modalità ad alto rischio che, contrariamente alle aspettative, non sarà una battle royale.

