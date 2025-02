Videogiochi: la fiera E3 si prepara al ritorno con un nuovo evento

Stanley Pierre-Louis, presidente e amministratore delegato del gruppo ESA, ha dichiarato che l'idea è di aiutare altri settori a capire come i videogiochi, in quanto cultura e tecnologia, possano trovare la loro utilità, oltrepassando le frontiere del solo intrattenimento. "I videogiochi hanno da tempo influenzato altri settori dell'intrattenimento come cinema, televisione, musica e sport", ha dichiarato in un'intervista al Washington Post. "Ma abbiamo anche assistito a innumerevoli modi in cui la tecnologia dei videogiochi sta rivoluzionando l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la vendita al dettaglio e la finanza, tra gli altri settori".