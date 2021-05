Videogiochi: è scomparso Benoît Sokal, l'autore di Syberia

Si tratta di tre avventure di tipo punta-e-clicca dallo stile particolarissimo in cui la protagonista Kate Walker, giovane avvocatessa newyorchese, si trovava in Europa per indagare sui misteri della famiglia Voralberg, titolare di una fabbrica di giocattoli e di curiosi - e avanzatissimi - automi a orologeria. Un'avventura che avrebbe cambiato Kate per sempre.

IGN

Lo stile dell'artista - che dei vari Syberia ha curato anche la direzione dello sviluppo - disegnava un'Europa dettagliatissima e dipinta con i toni dell'art nouveau, ma l'abilità di Sokal non era solamente visiva perché le trame a sfondo steampunk dei giochi, soprattutto dei primi due, erano di assoluto valore anche in tempi in cui il genere delle avventure grafiche pullulava di titoli di altissimo livello.

"Il suo stile inconfondibile ha reso i vari universi che ha creato indimenticabili per migliaia di giocatori in tutto il mondo", recita il comunicato di Microids. Noi giocatori, che ci siamo fatti rapire dalle sue atmosfere, ci uniamo al cordoglio e ringraziamo Benoît per gli splendidi momenti che abbiamo passato in compagnia delle sue storie.

