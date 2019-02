Videogiochi, Cyberpunk 2077 sarà doppiato in italiano

Nel fine settimana è arrivata una grande notizia per gli appassionati di videogiochi: Cyberpunk 2077 sarà completamente in italiano.



Il gioco di ruolo degli autori di The Witcher, uno dei più attesi e sorprendenti degli ultimi anni, godrà infatti anche del doppiaggio oltre che dei classici sottotitoli nella nostra lingua. Un dettaglio non da poco che ha reso felice la community di giocatori, considerando le migliaia linee di dialogo che caratterizzano i titoli di questo tipo.



Cyberpunk 2077 è ambientato in un futuro non troppo lontano nella fittizia città di Night City, metropoli che fungerà da gigantesco open-world completamente esplorabile: una sorta di Blade Runner misto a GTA e The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco di ruolo più imponente degli ultimi 10 anni. Ve ne abbiamo parlato in anteprima qui.