Videogiochi: Ariana Grande protagonista del prossimo evento musicale di Fortnite

Durante la pandemia da Covid-19 , sono stati diverse le attività escogitate dai team di sviluppo per tenere vivi alcuni settori dell’intrattenimento quali sport e musica, che più di tutti sono stati affetti dai lunghi periodi di lockdown. Tra i primi a cimentarsi in alcuni grandi eventi annoveriamo certamente Epic Games , che ha inaugurato una serie di concerti online con performance di artisti di calibro mondiale. Recentemente il team ha annunciato che Ariana Grande sarà la prossima star virtuale di Fortnite in una serie di esibizioni che prenderanno il via dalla prossima settimana .

La popstar americana sarà il nome di punta di una serie di concerti del Fortnite Rift Tour. I giocatori potranno dunque connettersi per vedere l'avatar digitale della cantante esibirsi in cinque spettacoli che prenderanno il via il 6 agosto e termineranno l’8 agosto e verranno trasmessi in diversi orari. L'appuntamento per il mercato italiano è fissato alle 16:00 dell'8 agosto.

Epic ha dichiarato che il palinsesto è stato creato per permettere ai fan di tutto il mondo di avere più possibilità di vedere la famosa pop star esibirsi, raccomandando loro connettersi un'ora prima dell'inizio dell'evento. Le playlist del Rift Tour saranno disponibili mezz’ora prima di ogni esibizione.

Ariana Grande non è il primo artista musicale di prestigio a presentarsi sul palco di Fortnite. I fan e non del battle royale hanno potuto già assistere in passato alle performance del rapper americano Travis Scott tramite un enorme ologramma che ha trasportato i giocatori in giro per la mappa di gioco. Come per gli eventi precedenti, i giocatori che parteciperanno potranno aggiudicarsi equipaggiamento ed elementi estetici esclusivi per personalizzare i propri personaggi e portare a termine le missioni.

