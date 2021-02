Videogiochi: 4 milioni e mezzo di PS5 nel mondo, eguagliato il record di PS4

È stato un anno importante per Sony , che nelle scorse ore ha condiviso i risultati finanziari delle sue divisioni principali, inclusa quella videoludica: l'azienda giapponese ha confermato che PlayStation 5 ha fatto registrare un totale di 4 milioni e mezzo di unità distribuite , eguagliando lo stesso record registrato nel 2013 al debutto di PS4 sul mercato. Adesso si punta a un nuovo traguardo: 7.6 milioni di console vendute entro la fine di marzo 2021, un obiettivo dichiarato "abbordabile" da Sony.

Sony ha confidato di aver registrato una perdita, dovuta alla scelta di vendere strategicamente PS5 a un prezzo inferiore rispetto al costo di manifattura, ma che nonostante tutto gli introiti ottenuti dal settore gaming hanno contribuito ad aumentare la portata del business.

PlayStation 4, ad esempio, ha continuato a vendere molte unità (anche a causa della penuria di PS5 disponibili sul mercato globale), facendo registrare 1.4 milioni di console vendute nell'ultimo trimestre (in proporzione, la vecchia ammiraglia aveva venduto 6 milioni di pezzi nello stesso periodo dello scorso anno).

Lato software, sono 103.7 milioni i giochi venduti nello scorso trimestre, un aumento considerevole rispetto agli 83.3 milioni dello scorso anno (in questo caso, il contribuito di PS5 è indiscutibile). 18.4 milioni dei giochi venduti nello scorso trimestre sono esclusive PlayStation, con 4.1 milioni di unità vendute per Marvel's Spider-Man: Miles Morales, uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno per Sony.

Qualche dato, infine, per il mercato digitale: leggero calo nonostante la pandemia per le vendite su PlayStation Store (53% del totale, rispetto al 59% dell'anno precedente), mentre PlayStation Plus ha visto un totale di 47.4 milioni di utenti paganti e un picco di 114 milioni di utenti attivi su PlayStation Network, inclusi dunque anche coloro che giocano ai free-to-play.

