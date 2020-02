Youtuber trasforma tapis roulant in un controller per giocare a Death Stranding

I personaggi dei videogiochi sono abituati a camminare e correre per chilometri e chilometri , percorrendo distanze spesso interminabili pur di raggiungere l'obiettivo successivo e portare a termine la missione. Ma come sarebbe se, al posto del protagonista virtuale, a camminare e correre ci fosse il giocatore?

È ciò che ha provato a immaginare Allen Pan, content creator residente a Los Angeles, che ha deciso di scoprirlo trasformando un tapis roulant in un controller per PS4.

Per farlo, lo youtuber (che si era fatto notare nella competizione televisiva Mythbusters: The Search) ha deciso di utilizzare l'attrezzo per far sì che i movimenti sul tappeto fossero convertiti in azioni all'interno di un gioco, come camminare e correre, sfruttando un relay e un chipset Arduino in grado di commutare i segnali magnetici del tapis roulant in input da inviare a un controller simile al DualShock 4 di PS4.

Quale miglior gioco per provare un simile esperimento se non Death Stranding? Il nuovo titolo creato da Hideo Kojima, infatti, prevede lunghe camminate ed esplorazioni a piedi, un gameplay perfetto per lo scopo di Pan. Dopo una serie di esperimenti, lo youtuber è riuscito nell'intento, modificando e adattando il tapis roulant così da poter allenarsi mentre gioca, svolgendo attività fisica mentre il personaggio virtuale (interpretato da Norman Reedus) completa i suoi incarichi.

Nel video, che potete ammirare di seguito, lo youtuber mostra il processo che ha portato alla trasformazione del tapis roulant in un controller, che tuttavia viene utilizzato esclusivamente per gestire camminata e corsa, richiedendo comunque l'uso degli altri pulsanti del joypad per compiere le altre azioni. A ogni modo, è possibile notare come anche muoversi per pochi metri come un protagonista dei videogiochi richieda un incredibile sforzo: con questi ritmi, non fatichiamo a credere che Allen Pan possa mantenersi in forma... giocando ai videogames!

