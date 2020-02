Usa: streamer chiede la "tangente" ai suoi utenti per continuare a giocare

Le sfide multiplayer a Call of Duty sanno come essere frustranti . Tra killstreak mancate per una singola uccisione, team rivali che continuano a mandare al tappeto il giocatore senza pietà e avversari poco corretti che infieriscono, non è raro che i fan dello sparatutto di Activision arrivino a un punto tale da smettere improvvisamente di giocare e abbandonare definitivamente il gioco.

Ne sa qualcosa WingsOfRedemption, streamer americano residente a Conway (Carolina del Sud), che durante un match a Call of Duty: Modern Warfare Remastered si è trovato a inanellare una morte sull'altra fino a perdere la pazienza. A questo punto, lo streamer (vero nome Jordie Jordan) ha sfogato la sua frustrazione invitando gli spettatori a donare dei soldi per continuare a vederlo giocare allo sparatutto.

Jordan, forte dei suoi 150mila follower, ha preteso che gli utenti pagassero un quantitativo di 10 dollari all'ora per continuare a giocare a Modern Warfare Remastered, minacciando di interrompere la diretta nel caso in cui la community non avesse donato la cifra richiesta. Ecco il video del momento esatto:

Una richiesta che sa di vero e proprio ricatto: tale gesto non è piaciuto particolarmente ai fan che assistevano alla diretta, che non hanno ceduto alle richieste e ignorato totalmente le minacce dello streamer.

Alcuni utenti hanno cercato di invitare Jordan a ragionare e non reagire d'impulso, altri hanno iniziato una vera e propria crociata contro il content creator suggerendogli di "trovarsi un lavoro vero". La reazione dello streamer non è stata delle migliori: WingsOfRedemption ha interrotto bruscamente la diretta e pubblicato un post sul suo profilo Twitter, confidando che la diretta in questione (e il confronto con gli utenti) l'ha spinto ad abbandonare definitivamente Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

