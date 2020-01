Gli streamer milionari: ecco i dieci videogiocatori più pagati su Twitch

Giocare in diretta su Twitch è più di un semplice passatempo, ma un vero e proprio lavoro: in molti, infatti, tentano la carriera da streamer per avvicinarsi alle cifre milionarie di content creator come Ninja e Shroud, ma solo in pochi riescono a trovare una formula efficace per creare una community ampia e, soprattutto, disposta a spendere soldi per supportare il proprio beniamino. Con due dei maggiori streamer passati a Mixer, la piattaforma streaming di Microsoft, quali sono i giocatori che hanno guadagnato di più nel corso del 2019?