Usa: gioca ai videogiochi mentre la moglie sta per partorire, il video divide la rete

Ci sono momenti nella vita in cui bisogna essere presenti per non rischiare di perdere momenti importanti, come quello della nascita di un figlio.

Il lieto evento richiede inoltre qualche settimana di preparazione per organizzare tutto l'essenziale. Ma cosa conta davvero come "essenziale"? A quanto pare per un futuro papà americano, si trattava della sua console e dei videogiochi, che lo hanno intrattenuto mentre sua moglie era in travaglio .