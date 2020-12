Usa: "Vaccini Covid funzioneranno... come funziona la nuova Xbox", secondo un noto chirurgo

Della pandemia da Covid-19 si sente parlare ormai in tutte le salse. Ora che le prime campagne di vaccinazione stanno prendendo il via in diversi paesi del mondo, molti si chiedono se i metodi siano sicuri e in che maniera i propri governi stiano gestendo l'emergenza. Per cercare di rendere più "amichevole" la spiegazione al pubblico americano, il chirurgo Jerome Adams ha escogitato un metodo insolito: durante un'intervista ha paragonato la pandemia all'acquisto di una Xbox Series X .

Per introdurre l'avvio della campagna di vaccinazione americana, il medico si è rivolto a Fox News per parlare della corsa allo sviluppo di una cura per la pandemia. E per farlo ha usato una metafora videoludica che coinvolge proprio la console next-gen di Microsoft.

"Voglio spiegarlo alla gente in termini più natalizi e amichevoli", ha detto Adams al presentatore dello show "Fox And Friends" Steve Doocy. In sostanza, il chirurgo voleva rassicurare gli spettatori sull'efficacia del vaccino e la bassissima probabilità di effetti collaterali: "Quello che abbiamo fatto è stato utilizzare una piattaforma tecnologica e scientifica che esisteva da oltre un decennio, come la Xbox. sulla cui efficacia possiamo garantire senza alcun dubbio. Abbiamo semplicemente cambiato il supporto di gioco per adattarla al Covid-19, sviluppandolo a tempo di record. Questi vaccini sono sicuri e non vedo l'ora di ricevere la notizia che anch'io potrò farlo".

Questa non è la prima volta che il governo americano basa le proprie comunicazioni sull'emergenza utilizzando insoliti riferimenti ai videogiochi. Proprio durante la prima ondata, il coordinatore della Task Force per il Coronavirus della Casa Bianca, la dott.ssa Deborah Birx, aveva esortato i giovani a prendere più sul serio la pandemia perché il loro talento videoludico avrebbe potuto rivelarsi una risorsa chiave per l'innovazione tecnologica futura.

