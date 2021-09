Usa: due youtuber esplorano una casa abbandonata e scovano vecchi videogiochi dal valore di 100mila dollari

Alla mania del collezionismo non c’è mai limite. Tantissime persone farebbero follie pur di accaparrarsi oggetti apparentemente vetusti ma dal valore inestimabile, come tantissimi videogiochi vintage. Alcuni arriverebbero anche a rivoltare una una casa abbandonata piena di scarafaggi e sporcizia chiusa da vent’anni, pur di trovare tesori inestimabili, come i due youtuber Aimee e Korbin , i quali hanno finito per imbattersi in una collezione di videogiochi del valore di circa 100mila dollari .

Il video di quasi 25 minuti pubblicato sul canale dei deu content creator, che mostra il lauto bottino, ha già raccolto quasi 70mila visualizzazioni. La stanza in questione conteneva un tesoro dimenticato pieno di copie sigillate di giochi, come The Legend of Zelda: The Wind Waker, un Chainsaw Controller di Resident Evil 4, nonché tonnellate di nastri VHS marchiati Blockbuster e pile di riviste di Game Informer.

IGN

Il duo a caccia di tesori ha ricevuto una soffiata sulla location da uno spettatore. I due ragazzi non erano preparati a ciò che li aspettava all'interno della casa, ma una volta compreso ciò che si nascondeva tra la sporcizia, hanno deciso di “andare fino in fondo”, riportando alla luce giochi di cui non avevano mai sentito parlare prima.

Il ricco tesoro è stato diviso in ogni caso con altri otto rivenditori e ognuno ha portato a casa circa 20mila dollari. Il motivo per cui la casa è stata abbandonata e i dettagli sui suoi vecchi proprietari sono stati poi svelati in un secondo video. Una donna di nome Stephanie ha raccontato che la casa era appartenuta a suo zio sin dal 1965, prima che lei lo aiutasse a trasferirsi nel 2019 in seguito a una grave malattia.

Aimee ha anche spiegato che l’uomo stava vivendo un trauma in seguito alla perdita di una persona cara, ragion per cui aveva iniziato a collezionare le cose che amava di più, tra cui i videogiochi. I due ragazzi hanno voluto dunque condividere le fasi della loro scoperta perché gli spettatori potessero apprezzarne non solo il valore, ma anche la loro storia.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!