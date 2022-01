Usa: coppia trasforma un ex scuolabus in una sala giochi itinerante

A volte risulta difficile portarsi dietro i propri videogiochi preferiti. Specie se non si possiede una console portatile, anche una vacanza può trasformarsi per tanti appassionati in un lungo periodo di astinenza. I giocatori accaniti del Texas, però, potranno invece godere di una valida alternativa, dato che due coniugi hanno deciso di trasformare un vecchio scuolabus in una sala giochi itinerante .

Il bus, che prima apparteneva a un college, è stato ribattezzato Skoolz Out e completamente rinnovato per diventare un'enorme postazione gaming. È dotato infatti di sei televisori e una varietà di console di gioco adatte a persone di tutte le età.

Joshlyn Jackson ha dichiarato che lei e suo marito Tre, che abitano nella cittadina di Pollok nel Texas orientale, sono giocatori accaniti che per tutto il tempo hanno sognato di fondare la propria impresa. Dopo che l'uomo aveva perso il lavoro a causa del Covid-19, la coppia ha deciso di fare il grande passo, acquistando il mezzo di trasporto.

L'autobus può ospitare fino a 25 giocatori alla volta, anche se i suoi proprietari suggeriscono una capienza massima di 12 persone, per godere appieno dell'esperienza multiplayer. "Volevamo un'attività commerciale vera e propria, ma sapevamo che molto probabilmente non si sarebbe mai avverata, dato che richiedeva un enorme investimento iniziale", ha dichiarato la Jackson. "Poi mio marito ha avuto l'idea dell'autobus guardando il trailer di un videogioco e ci siamo decisi ad acquistarlo".

Skoolz Out, che ha aperto i battenti lo scorso 1 dicembre, offre tutti i tipi di videogiochi, da quelli educativi per bambini a quelli classificati per i clienti dai 18 anni in su. Joshlyn Jackson ha dichiarato che c'è qualcosa per tutti, mentre l'obiettivo più importante per la coppia è quello di garantire che la gente si diverta.

"Indipendentemente dalle preferenze di ognuno nella vita di tutti i giorni, i nostri clienti potranno scoprire grazie a noi un luogo e delle attività che si riveleranno adatte a loro", ha dichiarato. "Abbiamo anche bisogno che la gente scopra il modo di fare sport nel modo migliore possibile e possa trarre beneficio da esperienze completamente nuove. Sia io che Tre siamo giocatori esperti e amiamo mostrare agli altri come migliorare le proprie abilità".

Oltre ai videogiochi, l'autobus ospita anche un'area dedicata ai giochi da tavolo. "Includere uno gioco di ruolo come Dungeons and Dragons fornisce un'aggiunta significativa alla nostra intera esperienza di gioco", ha dichiarato la Jackson, che confida come i mini tornei durante gli eventi organizzati siano una scelta operata per favorire una piacevole competizione. Chiunque sia interessato a guidare l'autobus può avere accesso alle diverse opzioni di prezzo online: ogni sessione di videogiochi ha un costo di partenza di almeno 150 dollari all'ora.

La donna ha dichiarato che l'autobus, è una soluzione divertente e distintiva per incentivare la socializzazione ai giocatori. "Non abbiamo spazio sufficiente per organizzare grandi eventi, ma cerchiamo di offrire un modo nuovo e più semplice di celebrare i compleanni e qualsiasi evento come se fossero organizzati all'interno della propria abitazione", ha spiegato.

