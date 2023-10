Usa: cane in gara per completare un videogioco nel minor tempo possibile

Peanut Butter, uno Shiba Inu con la passione per i videogiochi, tenterà l'impossibile: completare il titolo retrogaming Gyromite durante il festival Awesome Games Done Quick

L'edizione 2024 dell'evento Awesome Games Done Quick (letteralmente "Giochi fantastici da completare velocemente") passerà certamente alla storia, dal momento che tra i concorrenti della prossima edizione ci sarà un amico a quattro zampe : sarà il primo cane a cercare di portare a termine una cosiddetta "speedrun" in Gyromite , un classico del retrogaming lanciato sulla console NES nel 1985.

In un post sulla piattaforma social X, l'utente JSR2gamers ha pubblicato un video d'annuncio in cui si parla del suo cane Peanut Butter (a cui lui si riferisce con l'appellativo affettuoso "P.B.") e della pietra miliare che si appresta a raggiungere l'anno prossimo.

Essendo un cane, Peanut Butter non può "impugnare" un controller tradizionale, ma il suo padroncino è riuscito a farlo interagire con i videogame creando un controller personalizzato. Secondo la descrizione del content creator su YouTube, il dispositivo include quattro pulsanti separati: il tasto A, il tasto B, una combinazione di entrambi i tasti (per compiere azioni particolari nel videogame) e il tasto Select. Non è la prima volta che Peanut Butter esegue una speedrun di un gioco: solo tre mesi fa, infatti, il suo padrone aveva caricato un video mentre si trovava alle prese con lo stesso Gyromite, completando il videogame in un tempo di 25 minuti e 29 secondi.

È dal lontano 2010 che Awesome Games Done Quick è diventato un festival popolare, in cui vengono trasmesse le dirette di giocatori che cercano di completare ad altissima velocità vari videogiochi, il tutto allo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Per numerosi motivi, l'evento del prossimo anno sarà memorabile: oltre alla partecipazione di Peanut Butter, l'evento tornerà ad aprire i battenti al pubblico dopo la pandemia e si terrà per la prima volta nel centro di Pittsburgh, spostando la sua location dalla Florida alla Pennsylvania.