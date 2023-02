UFO Robot Goldrake, il manga di Go Nagai torna nel mondo dei videogiochi

In lavorazione presso Endroad, studio francese composto da ex-sviluppatori di Ubisoft e Amplitude Studios, il progetto è stato confermato dal publisher Microids sia per PC, sia in versione console per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi riprenderà la storia del primo arco narrativo della serie d'animazione, con il protagonista Duke Fleed e il suo robot che dovranno affrontare gli attacchi al pianeta Terra da parte delle forze di Re Vega, lanciati direttamente dalla base segreta nascosta sul lato oscuro della Luna.

Il videogame d'azione può contare sul contributo di un veterano del calibro di Philippe “Golgoth71” Dessoly, che oltre a essere l'artista ufficiale di Goldrake da ormai cinque anni, ha militato dal 1989 presso Ocean Software e ha sfruttato la sua esperienza per identificare la direzione artistica ideale da seguire per questa nuova esperienza interattiva.

A contribuire a rendere il progetto più entusiasmante ci penserà una colonna sonora contenente i temi musicali più famosi dell'anime, riorchestrati per l'occasione al fine di offrire un sistema di gioco ancora più coinvolgente e avvincente per coloro che sono cresciuti con Goldrake.