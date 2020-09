Turrican: il ritorno di un mito a trent'anni dalla prima apparizione

Trent'anni fa, esordiva sul mercato uno sparatutto a scorrimento destinato a influenzare in modo evidente il mondo dei videogiochi: Turrican . Creato dal talentuoso Manfred Trenz sotto l'egida di Rainbow Arts e pubblicato nel lontano 1990 , il gioco vedeva un combattente armato di fucile andare in giro per livelli a scorrimento orizzontale, sparando a qualsiasi cosa si muovesse e raccogliendo potenziamenti al fine di diventare sempre più forte e poter così fronteggiare nemici progressivamente più impegnativi. Lo faceva su una macchina, il "modesto" Commodore 64, che raramente aveva visto una simile quantità di nemici e proiettili all'interno di livelli così imponenti , proponendo una grafica fuori scala per l'allora computer ammiraglio di casa Commodore.

Quello stesso sparatutto sta per tornare grazie a una raccolta (anzi, due!) per PlayStation 4 e Nintendo Switch per celebrare il trentennale della saga. La prima, intitolata Turrican Anthology Vol. I, includerà le versioni Amiga di Turrican e Turrican 2, oltre a Super Turrican + Director’s Cut (SNES) e Mega Turrican Score Attack (Mega Drive). La seconda, dal titolo Turrican Anthology Vol. II, includerà invece Turrican 3 (Amiga), Mega Turrican + Director’s Cut (Mega Drive), Super Turrican 2 (SNES) e Super Turrican 1 Score Attack (SNES).

Entrambe sono in sviluppo presso Factor 5 (il team che tuttora detiene i diritti della serie e fu ingaggiato all'epoca per creare le versioni a 16-bit del primo episodio, ottenendo poi le redini dei futuri capitoli) e saranno pubblicati da Strictly Limited Games in collaborazione con ININ Games, con pubblicazione prevista genericamente entro la fine dell'anno.

A seguire il primo teaser trailer con i commenti degli sviluppatori, che illustrano le novità che possiamo aspettarci da questa riedizione di un grande classico del mondo dei videogiochi.

