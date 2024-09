Tony Hawk's Pro Skater, possibile ritorno: la serie si prepara al 25esimo anniversario

Dopo Tony Hawk's Pro Skater 1+2, infatti, Activision avrebbe dovuto lanciare anche la raccolta Pro Skater 3+4 (contenente, chiaramente, il terzo e quarto capitolo), apparentemente cancellata poco prima dell'acquisizione dell'editore americano da parte di Microsoft. È lecito credere che la casa di Redmond abbia deciso di ricominciare lo sviluppo del progetto in vista di un'ipotetica presentazione in concomitanza con il 25esimo anniversario, ma non è da escludere anche l'ipotesi di un piccolo "assaggio" del futuro, di un episodio inedito con cui Microsoft potrebbe andare ad "aggredire" un segmento di mercato che attualmente conta Session: Skate Sim di Nacon e il prossimo Skate di Electronic Arts.