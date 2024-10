Tomb Raider supera 100 milioni di copie e festeggia con una nuova raccolta

Il prossimo "obiettivo" per Crystal Dynamics è di entrare in un altro "club esclusivo" come quello dei giochi che hanno venduto almeno 200 milioni di copie, un gruppo ristretto di brand che include saghe come Assassin's Creed, The Sims e i giochi LEGO (tutte e tre a 200 milioni) o le simulazioni della serie Wii (215 milioni), anche se per entrare nel "firmamento" dei videogiochi la strada è ancora lunghissima: tra le proprietà intellettuali più vendute di sempre, infatti, ci sono i giochi FIFA/EA Sports FC (325 milioni di copie), Minecraft (350 milioni), le serie di Call of Duty (425 milioni) e Grand Theft Auto (430 milioni), Pokémon e Tetris (entrambi a 495 milioni) e Mario (primo con oltre 879 milioni di copie, suddivisi in varie serie).