Tintin diventa il protagonista di un videogioco, in arrivo su PC e console

Ricordate Tintin ? Il personaggio creato dalla penna di Georges Rémi, meglio conosciuto come Hergé, è stato protagonista di una famosissima serie di fumetti dal titolo "Le avventure di Tintin", in cui il reporter in calzoni viaggia per il mondo in compagnia del cane Milou , del capitano Haddock e del Professor Girasole . Il gioco, realizzato in collaborazione tra Microids e Moulinsart, sarà disponibile prossimamente su PC e console.

Il nuovo videogame di Tintin sarà un'avventura con elementi tipici dei giochi d'azione che ci permetterà di vivere le consuete situazioni incredibili e piene di tensione a cui la serie originale ci ha abituato. Tra i personaggi che incontreremo in giro per il mondo ci sono i detective Dupont e Dupond, ma il team non sembra escludere nuove figure realizzate appositamente per il gioco.

"Dopo aver navigato in tutti i mari, esplorato numerosi continenti, fatto immersioni in acque profonde in un sottomarino e persino camminato sulla Luna, il reporter più famoso è pronto per alcune nuove avventure interattive", svela Microids. Al momento non sappiamo quando il gioco sarà distribuito sul mercato, ma la software house ha promesso di condividere il primo trailer, le immagini ufficiali e il titolo definitivo del progetto nelle prossime settimane.

